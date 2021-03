Prima della partenza alla volta del Friuli, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni ufficiali della Lazio della sfida di domani contro l'Udinese. Ecco come l'ha presentata il tecnico piacentino.



Che partita sarà contro l’Udinese?

“Sappiamo della difficoltà della partita che andremo ad affrontare. L’Udinese è in un ottimo stato di forma, è una squadra fisica, ben allenata. Noi però vogliamo fare bene perché in questo momento abbiamo bisogno di una vittoria dopo quella contro il Crotone”.



Sulla condizione della squadra…

“La squadra è reduce da una buona gara a Monaco. C’è un po’ di stanchezza, soprattutto mentale, ma abbiamo cecato di recuperare in questi due giorni e mezzo. Sono tutti arruolabili tranne Ramos e Caicedo che ha provato, ma non riuscirà a partire con noi”.



Su Radu…

“Gli vanno fatti i complimenti. Stefan è arrivato qua che era un ragazzino e ha fatto cose importanti per la Lazio. È bello vedere quanto ci tiene. Ogni volta che ha un problema fisico fa di tutto per rientrare il prima possibile. Per me è una fortuna poterlo allenare”.