Archiviata un'altra rifinitura della Lazio nel centro sportivo di Formello. I biancocelesti domani sera si ritroveranno di fronte un avversario difficile come la Juventus all'Allianz Stadium in quello che sarà un crocevia importante per la corsa al quarto posto. Inzaghi pretenderà la massima attenzione. L'obiettivo è quello di tornare a Roma con un risultato positivo, anche per cancellare la crisi aperta dalla pesante sconfitta col Bayern Monaco a proseguita con quella contro il Bologna.



LA RIFINITURA - Appuntamento così alle ore 14:45 sul campo centrale di Formello per dare il via alla rifinitura anti Juve. Durante quest'ultima Inzaghi ha ribaltato diverse convinzioni emerse nella seduta di ieri. Confermato Marusic nel reparto difensivo, ma sul centrodestra. In mezzo ci sarà Hoedt con Acerbi sul centrosinistra, tutti e tre davanti a Reina. Colpo di scena anche sulle fasce. A sinistra torna in vantaggio Fares, mentre a destra scalerà Lulic, niente da fare per Akpa Akpro. Nel cuore della mediana agiranno i soliti, ovvero Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, mentre davanti confermata la coppia Correa-Immobile. Dopo l'assenza di ieri Strakosha è tornato subito ad allenarsi. Altra seduta differenziata per Radu, il quale è vicinissimo al rientro in gruppo. Assenti Armini, Luiz Felipe e Lazzari.



Probabile formazione:

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

A disp.: Strakosha, Alia, Parolo, Musacchio, Patric, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Pereira, Caicedo, Muriqi. All.: Inzaghi.