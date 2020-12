Alla vigilia della sfida di domani contro lo Spezia, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco come ha presentato il match: "Domani sarà un match difficile, incontriamo un avversario che sta facendo ottime gare. Dovremo fare un match importante, molto organizzato. Valuterò come stanno i giocatori dopo il match con il Dortmund. Farò le scelte più giuste. dobbiamo ritrovare le motivazioni campionato. voglio vedere la stessa determinazione vista in Champions. Spezia? italiano è un ottimo allenatore che ha dato un'impronta a una squadra che gioca un ottimo calcio. Per essere una grande squadra bisogna sempre avere motivazioni alte. Testa e cuore alla gara di domani, sarà una partita insidiosa".