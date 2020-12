In attesa diSimoneha parlato in conferenza stampa. Ecco come il tecnico biancoceleste ha presentato il prossimo impegno casalingo.“Sono contentissimo per quello che abbiamo fatto, abbiamo realizzato un sogno. Sono contento per noi, per i tifosi e per la società che ha lavorato tanto. Adesso dobbiamo trasferire questa euforia in campionato. Domani avremo la prima partita complicata col Verona”.“Non so come sta ancora. E’ uno di quelli più affaticati e lo valuterò insieme ad altri. Nelle ultime due gare Ciro è uscito e gli ho risparmiato un po’ di minuti. Gli impegni ravvicinati sono tanti”.“Penso che dobbiamo trasferire la voglia in campo. Dobbiamo essere bravi a risalire verso il quarto posto. Domani affrontiamo un avversario che sta facendo bene con un allenatore davvero bravo”.“Chiunque capiterà, sarà un onore affrontarla. Troveremo uno dei mostri sacri, ma noi non vogliamo essere la Cenerentola. A chiunque capiterà la Lazio non sarà contento”.“Sicuramente le partite ravvicinate di Champions hanno tolto energie fisiche e mentale. Adesso dobbiamo resettare e portare l’entusiasmo in campo in Serie A contro una squadra scomoda”.“Sceglierò di partita in partita. Thomas è stato un valore aggiunto in questi anni e sono contento di Reina in questo momento. E’ una fortuna avere due grandissimi portieri”.“L’organizzazione dell’allenatore è il punto di forza. Ci sono poi giocatori con qualità e quantità. Dovremo fare massima attenzione, l’anno scorso ci sono state gare combattute”.“Ha tanta qualità, può fare sia la mezzala che la seconda punta. Con l’infortunio di Muriqi ci siamo trovati un po’ scoperti e l’ho utilizzato davanti. Sono contento di averlo a disposizione perché ha ottime qualità”.“Adesso saremo comunque molto impegnati. Avremo 4 partite in 10 giorni da fare nel migliore dei modi, dovremo dare la massima continuità. Abbiamo comunque raccolto 17 punti sinora nonostante le tante vicissitudini fra Covid e infortuni”.