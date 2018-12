, allenatore della, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il, partendo dai fatti successi a Milano in occasione della sfida tra Inter e Napoli: "Sono cose che non devono capitare. Il calcio è uno sport, bisogna lavorare più a fondo, andare alle radici per capire le origini di queste cose spiacevoli. Di questo passo vedremo stadi più vuoti e non è un bello spettacolo"."Ho la fortuna di avere un gruppo di persone serie che lavora bene, che cerca di dare tutto durante la settimana. Quello che posso dire è che siamo in classifica in quella posizione da due anni e mezzo e in Italia non è semplice. L'annata scorsa l'abbiamo già analizzata, ora parliamo di questa stagione dove intanto abbiamo passato il turno in Europa League. A parte la Juventus hanno tutte meno punti in classifica, ora penso al Torino. L'ultima partita dell'anno è sempre una partita particolare"."Sappiamo quanto è importante e che tipo di giocatore sia. È un ragazzo sensibile, attaccato al mondo Lazio. Ha avuto problemi che lo hanno limitato nei primi due-tre mesi ma adesso è in crescita. Per la formazione dovrò valutare chi saranno i giocatori che mi daranno maggiori garanzie. Luis Alberto non ha nessun problema. È un giocatore molto intelligente che capisce quel che l'allenatore gli chiede e lo fa nel migliore dei modi"."Sì, Ancelotti è un uomo di esperienza ed è una soluzione da affrontare in futuro"."Sicuramente giocheranno Immobile e Parolo. Per gli altri dovrò cercare di valutare e capire. Marco e Ciro hanno riposato mercoledì, per quel che riguarda gli altri valuterò. Abbiamo tante soluzioni, i ragazzi sanno che sto cambiando e vedendo di volta in volta"."Il mio pensiero era farlo giocare a Bologna massimo 70 minuti, poi ho fatto due cambi che ritenevo importanti e me ne è rimasto un ultimo e ho scelto di togliere Milinkovic. Leiva ha fatto una buona partita, ma adesso devo analizzare le sue condizioni reali"."Io devo incidere su quello che posso. Su quello che succede fuori se ne è parlato tanto ma io non posso incidere"."Sicuramente. Analizzando bene dovremmo avere qualche punto in più, ma è una cosa che vale per tutte ad eccezione delle prime due. Dobbiamo cercare di tenere questo passo"."Ci ricordiamo tutti Lazio-Torino dove dovevamo avere un rigore, invece fu espulso Immobile. Ce ne ricordammo bene per la partita di ritorno che facemmo molto bene. Certo, ai fini della classifica quella sconfitta ci costò tanto"."Squadra molto qualitativa che rimarrà senz'altro agganciata fino all'ultimo al treno Europa".