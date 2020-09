Il tecnico dellaSImoneghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta:"Sappiamo il valore dell'avversario, l'Atalanta è una squadra che conosciamo bene. Sono sempre state sfide intense e belle da giocare. Stiamo facendo un ottimo cammino da anni"."Per tutti gli allenatori adesso il mercato dà qualche turbolenza, vogliamo che finisca presto. Adesso la società sta cercando di lavorare per soddisfarmi: avremo tante partite e siamo in ritardo. Dopo la partita con l'Inter e la sosta, avrò la squadra al completo"."Ci saranno due squadre organizzate, ognuna con la propria metodologia. Con l'Atalanta è sempre successo di tutto, dallo 0-3 al 3-3, al match di ritorno, poi la finale di Coppa Italia. L'Atalanta 45 giorni fa si stava giocando il meritato accesso alla semifinale, non dobbiamo dimenticarlo"."Dipende dai momenti, dovremo essere intensi come loro. Avremo davanti un avversario organizzato, non semplice da affrontare"."Non posso sapere cosa faranno loro. Io so che la Lazio ha cercato di recuperare le energie mentali. Ieri ci siamo allenati discretamente, abbiamo la rifinitura di oggi e mi auguro che faremo una grande partita"."In tutti questi anni l'ho sempre apprezzato molto. Oltre ad avere grandi qualità, è un bravissimo ragazzo. Il suo percorso è stato rallentato da alcuni infortuni, ora sta bene e sabato ha fatto una grande partita come gli altri compagni"."È così nel mondo del calcio, dobbiamo essere tutti obiettivi e aspettare che i giocatori si inseriscano in nuovi contesti"."Dovremo valutare la situazione di Bastos. Luiz Felipe è ancora out, poi nei prossimi giorni aggregheremo i nuovi"."Penso sia chiuso, ma adesso la mia attenzione è sull'Atalanta. Pereira? È un giocatore importante che può alternarsi tra la zona di centrocampo e il ruolo di seconda punta. Dovrà inserirsi in un gruppo collaudato, siamo fiduciosi".