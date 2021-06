In seguito alle diverse voci sui presunti contatti di Inzaghi con suoi ex giocatori come Radu, Caicedo e Milinkovic, eccone un'altra che allunga la lista. L'ex allenatore della Lazio, stando a quanto riportato da Il Messaggero avrebbe contattato telefonicamente il suo pupillo Luis Alberto. Una chiamata a quanto pare gradita dal numero 10 biancoceleste. Lotito però non farà sconti all'Inter dopo ciò che è successo con Inzaghi. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, il patron biancoceleste chiederà almeno 60 milioni per il Mago ai nerazzurri, così come chiederà almeno 8 milioni di euro per Caicedo, nonostante ad altre squadre potrebbero bastarne anche 5.