Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sull'Udinese: "I ragazzi sono stati bravi perché sapevamo che fosse una partita difficile quella di stasera, loro ci hanno creato dei problemi, ma siamo stati bravi. Nel secondo tempo abbiamo fatto due ottimi gol e qualche sofferenza nel finale ci può stare, chi è stato chiamato in causa ha fatto molto bene. Ho una buonissima rosa a disposizione, sono contento di quello che i ragazzi stanno facendo. Sceglierò la formazione migliore di volta in volta, senza fare troppi calcoli. Luis Alberto lo scorso anno aveva fatto ottime partite da mezzala, Correa ha fatto benissimo e si sta inserendo nel migliore dei modi, ha ancora margini. Sul gol che abbiamo subito aspettavamo il fischio dell'arbitro, invece l'arbitro non ha fischiato e ci siamo fatti trovare impreparati. Gli ultimi dieci minuti sono stati abbastanza movimentati".



DERBY E OBIETTIVI - "Il derby è una partita a sé, sappiamo che dovremo fare del nostro meglio. Veniamo da una buona striscia, ma dobbiamo continuare. Non abbiamo tempo per fermarci, il campionato corre. Alla vigilia del campionato ho detto che bisogna fare meglio dell'anno scorso, le aspettative su di noi si sono alzate. Dobbiamo continuare a crescere anche perché le altre si sono rinforzate. C'è grande speranza, vedremo cosa dirà il campo".