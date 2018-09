Dopo la vittoria contro il Genoa, Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport: "Il Bologna è stato bravo, una bella impresa. Non ancora parlato con Pippo. Avevo detto in settimana a mio fratello di stare tranquillo. Il Bologna non era stato fortunato, ma con il lavoro porterà in acque tranquille i felsinei".



"Caicedo? Aveva fatto una gara incredibile contro l'Apollon in Europa League. Ha davanti grandi giocatori come Immobile, Correa e Luis Alberto. Ho voluto a tutti costi tenerlo perché credo nelle sue potenzialità. Stiamo crescendo. Il campionato non aspetta, mercoledì c'è una gara, sabato un'altra. Non possiamo femarci".



"Milinkovic-Savic? Prima della gara gli ho detto di giocare tranquillo, è ancora giovane, può migliorare. Oggi ha avuto una bella giornata, se la meritava".