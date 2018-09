Intervenuto ai microfoni di Radio Rai dopo la sfida che ha visto la Lazio imporsi 1-0 contro il Frosinone l'allenaotre dei biancocelesti, Simone Inzaghi ha commentato così i primi 3 punti stagionali.



SBLOCCARLA PRIMA - "Probabilmente dovevamo sbloccarla prima, ma i ragazzi sono stati bravi, abbiamo trovato una squadra ben allenata. Siamo riusciti a segnare ad inizio secondo tempo e abbiamo tenuto la porta involata, dovevamo centrare la vittoria e l'abbiamo ottenuta, sono contento".



PARTITA NON SEMPLICE - "Queste partite sembrano scontate e semplici, ma non è così. Penso si sia vista una bella squadra, il Frosinone non ci ha lasciato tanti spazi, fino al gol abbiamo avuto problemi".



CAICEDO - "Immobile unico centravanti? Ho un giocatore come Caicedo, viene criticato per il gol sbagliato a Crotone, da vice-Immboile si è sempre fatto rispettare, abbiamo Correa da inserire, adesso l'unica cosa che conta è migliorare la condizione e tornare a vincere".