Laè tornata sul campo centrale diha iniziato a preparare tatticamente la seconda sfida della settimana contro l'. La prima ha sorriso a. I biancocelesti però avranno a disposizione la rivincita domenica alle ore 15:00, ancora alRiscaldamento prima a secco e poi basato su dei circuiti con trasmissione della palla. Prove tattiche e infine azioni con cross e tiri in porta (protagonisti solo esterni e attaccanti). Questo il programma di oggi. Durante la fase tattica erano due gli schieramenti contrapposti: il 3-5-2 biancoceleste contro il 3-4-2-1 atalantino. Carte leggermente mischiate da Inzaghi, ma ad oggi ci sono pochi dubbi in ottica formazione. L'unica sorpresa nella possibile squadra titolare è stato. L'ivoriano ha preso il posto di. Al Sergente con ogni probabilità è stato risparmiato un altro giorno oltre ieri. Nelle ultime sfide è stato onnipresente. Difficile che Inzaghi ci rinunci contro un avversario come l’Atalanta, perciò domani nella rifinitura è atteso in campo.Oltre al serbo, non si è visto, infortunato a lungo termine. Poi c’è l’intricata situazione. Il classe ’95 è a rischio operazione al ginocchio. Al momento lo staff ha deciso di effettuare una terapia conservativa, ma le sue condizioni restano precarie. La Lazio lo sostituirà con Gabriel Pereira in caso di necessità. Assenti anche. L'obbiettivo di Inzaghi è di avere il centrocampista romano e l'ecuadoregno a disposizione per domenica, ma entrambi non sono al meglio.