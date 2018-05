Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla a Premium Sport dopo il pareggio contro il Crotone: "Volevamo vincere per prenderci già oggi la Champions, vorrà dire che dovremo superare l’ultima sfida contro l’Inter. Zenga? Con Zenga ci siamo salutati. Abbiamo un ottimo rapporto, è un uomo di sport. Le due squadre hanno fatto la loro partita, volevamo vincere ma non ci siamo riusciti".



SU DE VRIJ - Stefan de Vrij, difensore della Lazio, dalla prossima stagione sarà un nuovo giocatore dell'Inter, avversario per la Champions dei biancocelesti nell'ultima e decisiva giornata. Inzaghi lo schiererà? "Per il ragazzo sarà una settimana normale, si preparerà per giocare e poi con molta serenità sceglierò la formazione: domenica scioglierò il dubbio se schierarlo oppure no. E’ un grande professionista, anche oggi è stato bravissimo e sono stato molto contento di averlo allenato. Per domenica vedremo, faremo le valutazioni come è giusto che sia ma lui ha sempre onorato la maglia nel migliore dei modi. Wallace ha fatto benissimo oggi, Caceres e Radu stanno benissimo e mi porterò questi dubbi fino alla fine".



SUGLI ARBITRI - "Troppi punti tolti da errori arbitrali? Non mi va di pensare a quello che è stato perché tanto sul passato non si può incidere, si può incidere sul futuro e in questo momento il futuro si chiama Inter. Poi vedremo come andrà".