Dopo l'allenamento di rifinitura a, Simonesi è presentato in sala stampa per effettuare la conferenza di rito alla vigilia di. Ecco come si è espresso il tecnico piacentino.Cosa dovrà fare la Lazio di diverso rispetto alle ultime sfide contro l'Atalanta?"La partita di mercoledì è stata una partita giocata meglio dalla Lazio per lunghi tratti, ma quando giochi contro certi avversari non puoi commettere certi errori individuali. Noi volevamo qualificarci, ma ora".Su Luis Alberto e sull'inserimento di Musacchio.... Rientra dopo dieci giorni, ma le sensazioni di oggi sono state buone. Domani vedremo nel richiamo muscolare.. Domattina scioglierò gli ultimi dubbi".Che importanza dai a questo scontro diretto? E sulla voce..."Sapete il rispetto che ho per il vostro lavoro e vengo qui con molto piacere., ma con tutte queste partite ravvicinate è difficile starci attento. Contro l'Atalanta non abbiamo avuto grandi risultati oltre la vittoria in Coppa Italia, vogliamo cambiare questo trend.".Su Gasperini e sul mercato.e abbiamo preso un giocatore di grande affidamento., ognuno è libero di dire ciò che pensa, io preferisco rimanere concentrato sulle cose che possono incidere".Bergamo come prova di maturità e sull'umore della squadra., probabilmente meritavamo di più. Domani dovremo fare una grande gara. A Roma rimarranno Strakosha, Caicedo, Cataldi e Ramos. Da tutti gli altri mi aspetto una gara importante".Sull'importanza della sfida di domani."Sappiamo che domani dovremo fare del nostro meglio. Mancano 19 gare alla fine, i 34 punti di ora sono un discreto bottino, ma sappiamo che per arrivare nelle prime sei e ovviamente nelle prime quattro".Sul rientro dei big., ma io guardo anche la gara di mercoledì. Abbiamo fatto una grande prestazione, siamo rammaricati per non essere approdati in semifinale. Lo scorso anno ci è stata data un'espulsione inventata, quest'anno è solo colpa nostra, ma per quello che ho visto in campo mercoledì sono molto soddisfatto della mia squadra".