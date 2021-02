Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato subito dopo la fine della sfida contro il Bayern Monaco ai microfoni di Sky: “Penso che siamo stati troppo contratti, sapevamo dell’importanza della gara e del valore dell’avversario, ma li abbiamo facilitati. Tre gol ce li siamo fatti noi e questo è il dispiacere più grande. Abbiamo contribuito ai loro gol, è una serata storta, ma dobbiamo andare avanti e sarà uno step di crescita importante. Era una partita molto, molto importante, abbiamo iniziato in maniera contratta e certi episodi ci hanno girato contro e se uno ci fosse girato a favore sullo 0-0 parleremmo di un’altra gara. Avremmo dovuto giocare in maniera diversa anche se la squadra ha sempre cercato di restare in partita. Abbiamo avuto anche discreti sviluppi, ma poi dopo il primo gol subito la squadra si è un po' impaurita e non siamo riusciti a ribaltare, avrei preferito giocarmi la gara con un episodio a favore. Ora dobbiamo guardare al campionato, dove ci aspettano gare difficili, e poi penseremo alla gara di ritorno. ​Per determinate partite non siamo ancora pronti"