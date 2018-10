L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Eintracht Francoforte: "Il derby ormai è il passato e va dimenticato in fretta . Non l’abbiamo perso tatticamente, con più fame e cattiveria gli episodi potevano girare dalla nostra parte".



Poi il tecnico biancoceleste ha polemizzato sul calendario che è stato riservato alla sua squadra: "Ci giocheremo l’Europa League con tutte le nostre forze, ma ci vorrebbe maggior rispetto per noi ed anche per il Milan, visto che domenica saremo subito in campo alle 15".