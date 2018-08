Un 2018 da buttare via, con un evidente calo di rendimento. Come riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi deve correre rapidamente ai ripari: cinque partite consecutive senza vincere per la Lazio, le ultime tre della scorsa stagione e le prime due della nuova. E’ la striscia negativa più lunga da quando c’è Inzaghi in panchina, per ritrovare una vittoria bisogna tornare al 29 aprile: 1-0 contro il Torino.



2018 HORRIBILIS - Il momento non è facile in casa Lazio: dopo un ottimo girone d'andata, lo scorso anno, con Supercoppa italiana in bacheca e 40 punti conquistati, la Lazio è calato nel rendimento e nel gioco. 8 punti in meno nel girone di ritorno, eliminazioni in serie in Coppa Italia ed Europa League, Champions gettata alle ortiche. Campionato nuovo, calendario stregato, due sconfitte su due. Inzaghi deve correre ai ripari, c'è tempo e modo per correggere questi numeri, ma non bisogna perdere tempo.