Dopo il derby vinto 3-0 contro la Roma, l’allenatore della Lazioha parlato DAZN: “Tanto entusiasmo, ci tenevamo tantissimo. Dovevamo prepararla in 3 giorni e mezzo ma i ragazzi sono stati bravissimi. Siamo felici di aver regalato una bella serata ai nostri tifosi, serate come questa restano nella storia della Lazio. Luis Alberto e Correa? Sono stati bravi, mi sono portato dei dubbi da stamattina, avevo Immobile non al 100% e lasciarlo fuori non era semplice. Parolo aveva una caviglia gonfia, avevo delle scelte da fare. Ho deciso ma chi è sceso in campo è stato bravo, non vanno dimenticati Caicedo, i centrocampisti e la linea difensiva che ha lavorato molto bene., abbiamo meritato di vincere stasera. Abbiamo perso punti perché nell'ultimo mese abbiamo avuto 11 infortunati tra Genoa e il doppio confronto Siviglia. Probabilmente se avessi potuto ruotare i giocatori potevamo essere in corsa per la Champions alla pari con Milan e Roma. Abbiamo grandi corazzate contro, ma giocando come sappiamo possiamo mettere in difficoltà chiunque. Se non ci succede nulla di incredibile possiamo giocarcela fino alla fine. Ovviamente in campo serve sempre la stessa convinzione. Chiederò a mio fratello Pippo di stare di più, martedì non sono riuscito a regalargli la vittoria. Oggi è il compleanno di mia madre, le ho fatto un bel regalo".