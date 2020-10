Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla in conferenza stampa dopo il ko contro la Sampdoria: "Cercare un alibi nelle assenze sarebbe troppo facile. Sconfitta brutta, una partita si può perdere, ma non così. Ci hanno messo sotto dal primo al novantesimo. Martedì c'è fortunatamente un'altra partita, dobbiamo riscattarci e resettare. La prestazione più brutta? Penso di si. Siamo mancati nella cattiveria, nello spirito di squadra che prima non era mai mancato. Loro hanno fatto una grande partita ma facilitati dal nostro atteggiamento".



SU COSA E' MANCATO - "C'è mancato spirito e atteggiamento ed eravamo in difficoltà di uomini e rotazioni. Dovremo essere bravi a prendere questa sconfitta come una cosa pesante, da analizzare. Cercheremo di capire perché è accaduta".



SUL DORTMUND - "Non sono preoccupato per il Borussia Dortmund ma per l'atteggiamento. Dobbiamo capire perché è successo con freddezza, martedì sarà una grande possibilità".