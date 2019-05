La Lazio di Simone Inzaghi si gioca le ultime carte importanti per una Champions quasi del tutto sfumata. Per questo oggi l'allenatore biancoceleste si è presentato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani alle ore 18 alla Sardegna Arena contro il Cagliari.



Queste le parole del tecnico:" Non dobbiamo pensare all'ottavo posto, pensiamo a giocarci le ultime tre partite e la finale di Coppa Italia. Per domani ho provato diverse soluzioni e farò dei cambiamenti, dobbiamo avere chiaro in mente di dover andare in Europa attraverso il campionato e non attraverso la Coppa. E' vero che abbiamo perso uno scontro diretto importantissimo contro l'Atalanta, ma sono fiducioso per le partite rimanenti. Strakosha e Milinkovic? Il primo non ci sarà e giocherà Proto che è affidabile ed è un grande professionista, il secondo ha ancora dolore e proverà ad esserci in finale. Anche Radu lo valuterò domani. Il mio futuro? Il mio attaccamento alla Lazio lo conoscete tutti, c'è ancora una stagione da concludere e non ci penso, voglio concludere la stagione nel migliore dei modi. Le squadre inglesi? Hanno quattro squadre in finale e hanno dominato, Hanno grandi budget e sono molto organizzati con stadi e tutto il resto. Wallace? Non si può non far giocare un calciatore per un errore. Domenica abbiamo sbagliato tutti non solo lui. Siamo uomini e dobbiamo reagire per fare nove punti in queste ultime partite".