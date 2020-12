Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla in conferenza stampa in vista della sfida contro il Milan di domani: "Vogliamo dare continuità dopo la vittoria contro il Napoli. Dobbiamo provare a fare una prestazione importante contro la prima della classe, il Milan è la squadra più in forma del campionato, ha ottenuto grandi risultati. Abbiamo problemi di formazione come li hanno loro, ma andremo a Milano con la voglia di dare il massimo. Infermeria? Ci mancheranno domani Leiva, Acerbi, Parolo, Lulic e Fares, mentre Correa lo valuterò nel corso dell’allenamento di oggi. Abbiamo avuto poco tempo per recuperare, dovrò vedere oggi pomeriggio come sta la squadra. La cosa più importante sarà dare continuità alla prestazione di domenica con il Napoli".



SU PIOLI - "Ha portato certezze al gruppo rossonero: se si gioca da squadra e con convinzione si possono vincere partite importanti".



SUL 2020 - "Il 2020 è iniziato con la vittoria della Supercoppa di Riad, poi siamo tornati in Champions League dopo 20 anni. L’emergenza sanitaria ci ha penalizzati, considerando ovviamente l’assenza dei tifosi all’Olimpico. Dobbiamo provare a chiudere al meglio quest'anno che ci ha regalato grandi soddisfazioni".