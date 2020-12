Simoneha presentato a Sky Sport il big match diin programma domani contro il"Sappiamo che siamo vicini a un ottimo traguardo, però ci manca ancora qualcosa. Domani ci aspetta una partita molto importante contro una delle migliori squadre d'Europa. All'andata abbiamo vinto, cominciando questa Champions nel migliore dei modi, ma non abbiamo ancora conquistato la qualificazione matematica alle fasi finali. Rientrare tra le prime 16 d'Europa per noi sarebbe importantissimo"."Si può perdere una partita, ma non in quel modo. Contro l'Udinese abbiamo peccato di presunzione. L'abbiamo analizzata e ora dobbiamo guardare avanti, pensando solo al Borussia Dortmund. Abbiamo lavorato quattro-cinque anni per entrare in Champions e vogliamo giocarcela con tutte le nostre forze"."Immobile è sempre molto continuo, per l'apporto che dà alla squadra al di là delle reti che segna. Anche Haaland domani sarà un osservato speciale, è un grandissimo giocatore capace di fare gol praticamente in ogni partita e dovremo tenerlo molto presente"."Ho dei dubbi di formazione in tutti i reparti. Questo non deve essere un problema, ma una risorsa"."È stata una bruttissima notizia. Era un grandissimo laziale, mi è piaciuto molto per la dedizione che metteva nel suo lavoro. Questa è una mancanza grande per noi e mi unisco ai messaggi di condoglianze alla sua famiglia".