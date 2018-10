Non bisogna fermarsi. Il pesante KO subito contro l'Inter non deve fermare la squadra di Inzaghi, che alle 10.30 si ritroverà già in campo per provare a voltare pagina, a partire dal match contro la Spal. Inzaghi dovrà cercare buone notizie anche dall'infermeria.



INFERMERIA - Da valutare Radu, che ha lasciato il campo nella ripresa contro l'Inter, occhi puntati su Berisha: Inzaghi non lo ha inserito contro l'Inter, con l'impressione che non stesse ancora bene. Al termine dell'incontro si è allenato a parte sul prato dell'Olimpico, Inzaghi vorrà capire se è a disposizione. Sicuramente out Badelj che, rischiato al rientro dall'infortunio, dovrà stare fermo un altro mese con tutta probabilità. Più grave del previsto anche l'infortunio di Leiva - lesione tra il primo e secondo grado, almeno 40 giorni fuori - ora Inzaghi dovrà inventarsi qualcosa in mediana.