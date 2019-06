Lazio, Inzaghi è al centro del mercato. Il tecnico biancoceleste è sempre più mediatore ed ago della bilancia del calciomercato biancoceleste. Su due fronti: come riporta il Messaggero, ha parlato con Lazzari, lo ha convinto ad accettare la Lazio. Ora palla a Lotito: i colloqui con la Spal sono all'ordine del giorno, nella trattativa potrebbero rientrare Murgia, più i prestiti di Djavan Anderson e Palombi.



MERCATO LAZIO - L'altro sì Inzaghi lo ha incassato da Caicedo: dall'Ecuador ha fatto sapere che rimarrà alla Lazio, una conferma importante per il tecnico, che ha sempre apprezzato l'umiltà e le qualità dell'attaccante ex Espanyol. Saltato Wesley, la Lazio potrà rivolgere altrove la propria attenzione. In attacco ci ha già pensato Inzaghi a sistemare le cose.