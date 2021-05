Come riporta Il Corriere dello Sport, è nell’aria un vertice tra il patron della Lazio Claudio Lotito ed il tecnico Simone Inzaghi per mettere nero su bianco un nuovo accordo contrattuale. Dopo mesi di rinvii, oggi il presidente tornerà a Formello e i due potrebbero incontrarsi per parlare del rinnovo dell'allenatore piacentino e per pianificare le scelte da adoperare sul mercato estivo.

Ad oggi le parti sembrano vicine perchè per il mister, nonostante le avances di altri club (Juventus su tutti), la Lazio resta la priorità.