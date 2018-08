Inzaghi può stare tranquillo. Come ha specificato prima delle visite mediche di rito, Milinkovic per ora resta alla Lazio. In tempo di calciomercato un po' di incertezza è d'obbligo, come riporta il Corriere dello Sport: Lotito voleva 155 milioni, ma la cifra è diventata irraggiungibile dopo l'affare Ronaldo alla Juve, che di fatto ha "sgonfiato" le pretese della Lazio.



MERCATO LAZIO - CR7 fa un favore ad Inzaghi: Kezman tace, negli ultimi mesi ha lavorato per portare via Milinkovic da Roma e accontentare la Lazio, per ora sul giocatore c'è l'interesse del Real, del Manchester United (se parte Pogba) e del Chelsea (se vende Hazard), senza trascurare la Juventus, e il suo progetto faraonico. Ora Inzaghi lo incontrerà, lo stesso farà la società, per adeguargli il contratto in caso di permanenza. Che sarebbe, a questo punto, un vero e proprio colpo di mercato.