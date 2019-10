Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita pareggiata per 2-2 contro il Bologna.



SUL RIGORE SBAGLIATO DA CORREA - "I rigori li sbaglia solo chi li calcia. Immobile non c'era, si è preso la responsabilità Correa, ha preso la traversa, bastava 5 cm sotto e avrebbe segnato il gol vittoria. Siamo rimasti in inferiorità numerica ma non abbiamo mai mollato



SU IMMOBILE - "Ciro è un trascinatore, quando siamo rimasti in 10 ho dovuto fare una scelta: lui aveva giocato 90 minuti giovedi, Correa era più fresco, per questo ho deciso di levare Immobile".