Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, parla ai microfoni di Sky dopo la vittoria per 1-0 contro l'Udinese: "Sapevamo che sarebbe stata una partita non semplice, l'abbiamo interpretata molto bene, concentrati per 60 minuti, poi sapevamo che potevamo pagare qualcosa dal punto di vista fisico. Siamo molto soddisfatti".



Su Immobile ancora a secco: "I suoi gol arriveranno presto. Oggi ha fatto un'ottima gara, si è sacrificato molto e ha preso un palo.Ciro tornerà al gol sicuramente".