Nonostante Sassuolo-Lazio sia stata una conclusione negativa per la stagione della squadra biancoceleste, c'è qualcuno che non scorderà mai il match del Mapei Stadium. Si tratta di Marco Bertini, centrocampista classe 2002 della Lazio che ieri ha esordito con la prima squadra in Serie A subentrando all'86' a Cataldi. Si tratta del 14esimo giovane che viene fatto esordire da Simone Inzaghi col club capitolino. Al fischio finale ecco come ha parlato delle sue emozioni per tale traguardo: "Il debutto in Serie A è stata un'emozione incredibile, era il mio sogno da bambino. Tutti i calciatori mi hanno dato consigli importanti prima di entrare. Non ho nemmeno le parole per descrivere questo momento, è una data importante che ricorderò per sempre. Ho realizzato solo a fine partita quello che era successo, prima avevo addosso tutta l'adrenalina e la tensione".