Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla alla vigilia del match con il Parma, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.



"Veniamo da un'ottima prestazione nel derby, ma quello che più mi interessa è che domani abbiamo una sfida importante in una competizione che in questi anni ha rappresentato tanto per noi. Ci teniamo, ma è normale che farò determinati cambi e voglio verificare alcuni giocatori che hanno giocato meno".



"Ieri non è stata un'ottima giornata - prosegue Inzaghi a Lazio Style Radio - abbiamo avuto notizie non confortanti dalla caviglia di Luiz Felipe, che non ci sarà per diverso tempo. Poi la situazione di Luis Alberto, che si è risolta con un operazione d'urgenza ieri sera e ce lo toglierà per diverse partite. Ma dobbiamo pensare una partita alla volta". "



Inzaghi conclude: "Cosa mi aspetto? Sarà una gara insidiosa, giochiamo contro un avversario che domenica ha trovato un buonissimo pari con il Sassuolo. Dovremo fare una partita da Lazio per andare ai quarti di finale".