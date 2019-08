Inzaghi finalmente sorride. Dopo tanta tensione, dopo tanti infortuni, arriva la Serie A, la prima contro la Sampdoria. E il mister biancoceleste può sorridere, come riporta il Messaggero. Ha già le idee chiare, con due soli, benedetti dubbi: Milinkovic, e quel Lazzari che sembrava out, dopo l'infortunio alla mano patito contro la Primavera, e invece va come un treno, vuole rientrare contro la Samp a tutti i costi.



FORMAZIONE LAZIO - Inzaghi vuole prudenza: settembre sarà un mese pieno di match da giocare, la voglia dei due di rientrare è incredibile, ma c'è subito dopo il derby. Anche perché, dietro Milinkovic, scalpita Parolo, 34 anni e non sentirli. In gran forma, sta andando benissimo, potrebbe partire titolare per poi magari far subentrare il serbo negli ultimi minuti, per mettere minutaggio nelle gambe. Il resto della formazione è scontata, con il terzetto Vavro-Acerbi-Radu in difesa, Lulic, altro rientrante, a sinistra, e il solito Immobile davanti. La Samp è la sua vittima preferita, 8 centri, vuole iniziare subito bene.