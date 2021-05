In seguito alla rifinitura archiviata a Formello e prima della partenza alla volta di Firenze, Simone Inzaghi ha presentato la sfida contro la Fiorentina e non solo. Ecco come si è espresso il tecnico piacentino ai microfoni ufficiali della Lazio: "Quella di domani è una gara importantissima. Sappiamo la Fiorentina sia in salute, vengono da due pareggi. Hanno grandissima qualità con giocatori esperti, dovremmo far bene per la classifica".



Sul cambio Luiz Felipe-Hoedt: "Ho dovuto fare una scelta tecnica con il rientro di Luiz Felipe. Mancando 5 partite alla fine ho scelto Hoedt e lo ringrazio per quello che ha fatto. Con il rientro di Radu e Acerbi a tempo pieno non l'ho potuto adoperare quanto avrei voluto".



Sugli avversari: "Vlahovic sarà l'osservato speciale così come Ribery. Loro hanno anche ottimi difensori e centrocampisti, con un allenatore che conosce la categoria. Noi non avremo dei giocatori, ma recupereremo Luiz Felipe e Acerbi".