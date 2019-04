Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato in vista del match di domani contro il Chievo, sciogliendo alcuni dubbi della vigilia sulla formazione che schiererà. Di seguito le parole del tecnico.



INFORTUNATI: "Marusic e Radu erano già in panchina contro l'Udinese, ieri si sono allenati bene. Anche loro saranno da valutare, sceglierò se impiegarli dall'inizio o meno".



FORMAZIONE: "Devo guardare e valutare. Il modulo è sempre lo stesso, Badelj e Luis Alberto giocheranno senz'altro. Dovrò vedere come hanno recuperato Parolo e Milinkovic, come sta Cataldi. Dovrò valutare i tre dietro e gli esterni migliori, poi valutare anche la condizione di Correa".