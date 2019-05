Simone Inzaghi ha parlato a Lazio Syle Channel alla vigilia della sfida tra i bianconcelesti e il Bologna. Nessun riferimento al futuro e al possibile passaggio alla Juventus, ecco le sue parole: "Questi ultimi giorni sono stati di grande festa, abbiamo celebrato la vittoria in Coppa Italia insieme ai nostri tifosi e alle famiglie. Ci sono ancora due partite importanti da giocare, vogliamo finire il campionato al meglio: gli ultimi 180 minuti saranno per me importanti perché voglio vedere il livello di maturità della nostra squadra, nonché spirito, determinazione e concentrazione dei ragazzi. Per quanto riguarda la formazione, ho inevitabilmente qualche dubbio, domani sarà una gara difficile da disputare. Guerrieri sicuramente sarà in campo dal primo minuto perché se lo merita, è un ragazzo serio, un grande portiere, è parte integrante del nostro gruppo. Con me hanno esordito tanti giovani, domani arriverà il suo momento, se la merita".