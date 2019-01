Inzaghi si affida a Lucas Leiva per infrangere il tabù delle big. Come riporta il Messaggero, in questa stagione la Lazio non è mai riuscita ad ottenere una vittoria contro una delle prime della classe in campionato. Napoli, Juve in campionato, Inter in Coppa Italia, la Lazio deve invertire la tendenza.



TALISMANO - Con Leiva in campo, la Lazio ha vinto 7 incontri su 10, senza di lui uno score quasi da retrocessione. Al Napoli manca tutta l'asse centrale del campo, per Inzaghi l'occasione è quasi irripetibile. Con Leiva in campo, tutto è possibile.