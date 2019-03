Lazio, ansia diffida per Inzaghi. Che addirittura vorrebbe cambiare qualcosa in vista del match contro il Parma, vista la successiva sfida Champions contro l'Inter. Pericolo giallo: troppi i diffidati, e troppo importanti: Lulic, Luis Alberto e Leiva, persino Badelj in panchina. Inzaghi di solito non fa calcoli, come riporta il Messaggero, ma lo score con Banti non è dei migliori. Col fischietto di Livorno 8 vittorie, 5 pareggi e addirittura 13 sconfitte in 26 precedenti. Per carità, la Lazio non era contenta nemmeno della scelta di Mazzoleni per il derby, e si è dovuta rimangiare la bile, vista la direzione di gara. Inzaghi ci pensa: teme i gialli, e la formazione contro il Parma potrebbe riflettere le sue preoccupazioni.