Zero punti, il Frosinone in arrivo, e una speranza in più. Inzaghi può guardare al futuro con un giocatore in più a disposizione: Wallace è stato, insieme a Strakosha, il migliore contro la Juventus. Come riporta la Repubblica, la sua intesa con Acerbi è stata perfetta, è riuscito nell'arduo compito di frenare Cristiano Ronaldo.



WALLACE A DISPOSIZIONE - Non solo, Wallace, secondo i dati del sito Whoscored, non ha sbagliato quasi nulla, ha toccato 59 volte la palla (meno solo di Lucas Leiva, Acerbi, Lulic e Milinkovic), liberato l’area 4 volte e, soprattutto, intercettato (cercando spesso l’anticipo) ben 12 palloni, numero record della partita contro la Juventus. Inzaghi dovrà lavorare ancora sui movimenti difensivi, ma ha un Wallace in più, e non ci sarà sempre Cristiano Ronaldo di fronte...