Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è intervenuto al termine del match perso contro l'Apollon Limassol. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:



Come analizza questa sconfitta?



"Dispiace sempre perdere a livello europeo, ma la qualificazione era già arrivata nella scorsa giornata. Abbiamo commesso qualche errore, abbiamo perso meritatamente. Dopo 30' l'Eintracht Francoforte già vinceva. Ripeto, dispiace sempre perdere match internazionali".



L' Apollon aveva motivazioni diverse? Da cosa nasce questa sconfitta?



"Ho cercato di vedere cose nuove, ho messo in campo giocatori che non giocavano da un po' di tempo. Abbiamo commesso un errore sul primo gol, non dobbiamo concedere queste cose. Ma ho trovato le risposte che cercavo, c'è stato il debutto di un giovane del nostro vivaio. Sono molto contento per questo, se lo è meritato. La qualificazione era già arrivata, questa partita contava poco dal punto di vista della classifica".



Il secondo posto cambia qualcosa?



"Cambia, perché arrivare primo ti permette di avversarie meno forti. Lo abbiamo visto lo scorso anno, dove abbiamo affrontato un sedicesimo più agevole. Ma tutte le squadre vanno affrontate. Probabilmente affronteremo una squadra forte. Ma il primo obiettivo stagionale è stato raggiunto, adesso fino a febbraio ci ritufferemo nel campionato. Siamo tutte lì, vogliamo far bene già domenica a Verona".