Così Simone Inzaghi ha presentato la sfida di Europa League di domani contro l’Apollon in conferenza stampa: “Crediamo tanto nel primo posto. Sappiamo che abbiamo tre punti di ritardo in classifica, però noi domani vogliamo vincere e fare una partita importante. Anche il Francoforte non avrà una gara semplice. Io domenica dopo la partita col Milan ho visto Lotito ed era contento della reazione della squadra. Il presidente l'ha apprezzato. I ragazzi sono stati bravi a reagire dopo aver preso gol a dieci minuti dalla fine. Chiaro che entrambi volevamo vincere, ci tenevamo molto. Non siamo riusciti ad andare in vantaggio nel primo tempo. I cambi? Dovevo cambiare. Luis Alberto ha fatto bene, Milinkovic anche, però era una partita fisica e avevo paura che potesse incappare in un altro cartellino che ci avrebbe condizionato la gara. Correa dall’inizio? Sicuramente. Lui è un giocatore importante per noi che si è inserito bene con i compagni. Lui è un valore aggiunto, poi deciderò di volta in volta se farlo partire dall'inizio o a partita in corso”.