L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport al termine della partita contro l'Atalanta: "La squadra ha carattere, poi è ovvio che in alcune situazioni dobbiamo migliorare. L'Atalanta nel primo tempo ha dominato in lungo e in largo, così come noi nel secondo tempo. Adesso dovremmo cercare di migliorarci perché volgliamo di più e questo è il nostro obiettivo. Senz'altro va dato merito all'Atalanta, così come va dato merito alla Lazio per averci creduto".



Sugli episodi controversi sui quali ha polemizzato Gasperini: "Io penso che i due rigori siano netti. Avevo sentito del rigore della finale di Coppa Italia quando c'era un'espulsione di Masiello, I due rigori non sono neanche da discutere".



Su Immobile: "Tra i migliori in Europa? Penso di sì, sta avendo dei numeri importanti con noi. Io parto del presupposto che i nostri attaccanti devono darci tanto. Probabilmente nel secondo tempo ci hanno fatto la differenza".