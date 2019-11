Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla in conferenza stampa in vista della sfida contro il Sassuolo: "La mia reazione durante l'allenamento? Io penso che lo si faccia quotidianamente. E' normale che sia stata un po' enfatizzata la mia reazione. Volevamo lavorare in un determinato modo, ma è stato un richiamato che posso dire con una squadra concentrata nei giorni dopo. Ogni allenatore sa quando deve intervenire e lo deve fare nel modo giusto".



CORSA CHAMPIONS - "La classifica si sta delineando, ma sono passate solo 12 giornate. Abbiamo 4 partite prima della Supercoppa, ogni gara è insidiosa. Dipenda soprattutto da noi, da come interpretiamo le partite, non ci sono sfide semplici, serve sempre determinazione e aggressività".



SULL'INCONTRO CON GLI ARBITRI - "Io penso che questi incontri siano fatti per migliorare tutti insieme. Noi sappiamo cosa è successo due anni fa. Ci giocavamo tutto nell'ultima partita e ci abbiamo rimesso. In questi due anni siamo cresciuti tutti e ci siamo abituati. Dobbiamo cercare di crescere sapendo che il Var deve essere un aiuto"