Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. Ecco le sue parole:



SULLA JUVE - "Sappiamo che domani giocheremo contro la squadra più forte d'Italia e una delle migliori in Europa. Dovremo fare una partita importante, ci è riuscita in passato e speriamo di farcela anche domani".



SULLA FORMAZIONE - "Parolo a destra? Abbiamo diverse personalità, possiamo giocare a quattro o a tre, ieri non avevo Patric, vedremo oggi se avrà risolto il problema, ma penso di sì. Posso mettere lui a destra o Parolo, indipendentemente dal modulo ciò che conterà saranno le motivazioni".



SU CORREA - "È una risorsa molto importante, prima di Napoli aveva saltato il Novara per influenza. Le ultime sei le aveva giocate tutte dall'inizio, probabilmente lo farà domani. Si è inserito bene, è generoso, ci aiuterà domani e in futuro". SU CACERES - "Io parto dal presupposto che devo avere giocatori che siano entusiasti di rimanere qui, poi da allenatore so che tutti vogliono giocare sempre. A Caceres non sono riuscito a dare una maglia da titolare fisso, ma lui non ha mai creato problemi e ha sempre dato tutto, non posso rimproverargli nulla. Se viene da me e mi dice che non è contento, io non posso accontentarlo. Voleva giocare di più. Poi nessuno può dire no alla Juve, gli auguro il meglio perché verso di me e la squadra si è sempre comportato bene".



SU LUKAKU - "Anche per lui vale lo stesso discorso di Caceres. Jordan sa di essere un giocatore importante per me, a inizio settimana mi ha manifestato la voglia di giocare con continuità, ma non posso garantire a nessuno la maglia da titolare. Insieme alla società quindi si è deciso di mandarlo in prestito. Poi ha avuto delle complicazioni e da domani tornerà a essere un giocatore della Lazio al 100% , io ho un rapporto franco con i miei giocatori, da domani tornerà a giocare con noi".



SU BASTA - "C'è qualche possibilità, ha qualche situazione aperta di mercato. Quando ha giocato ha sempre dato il meglio, se resterà faremo di tutto per reintegrarlo, ci potrà dare una mano".



SU RONALDO - "Ronaldo sarà un osservato speciale, si è integrato subito nel nostro campionato e a volte non è semplice. È il migliore al mondo insieme a Messi".