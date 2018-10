Simone, allenatore della, parla a Sky Sport dopo il ko con l': "Non ci sono alibi, l'Inter ci è stata superiore e noi dobbiamo analizzare bene quello che è successo. Giovedì abbiamo speso forze e perso giocatori importanti, teniamo all'Europa League perché abbiamo fatto di tutto.a. Gap con le grandi? Dobbiamo migliorare, probabilmente nelle altre partite non troviamo i Miranda, gli Handanovic, con determinate squadre fatichiamo.ricordo la traversa di Higuain allo Stadium l'anno scorso. Dovevamo sfruttare meglio le nostre occasioni e reagire meglio al gol ma siamo quarti, in buona posizione anche in Europa League. Siamo delusi ma già da domani dobbiamo ripartire alla grande verso la Spal"."Correa sta bene ma contro Skriniar e Miranda volevo partire con due attaccanti che fossero sui loro centrali. Quando Correa è entrato in campo abbiamo preso il 3-0 ma i suoi venticinque minuti sono stati importanti, è un giocatore che ci può dare tanto e che lo farà fino alla fine".- "Milinkovic-Savic sta tornando, ha fatto una buona partita, si è sacrificato. Non penso che la partita di giovedì abbia influito, eravamo ad armi pari e l'Inter ci è stata superiore".