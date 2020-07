La Lazio torna a vincere e raggiunge la qualificazione in Champions League. Al termine della partita contro il Cagliari, Simone Inzaghi ha parlato così a Lazio Style Channel: "C'è soddisfazione per questo traguardo che ci siamo guadagnati. Ad inizio anno non era semplice, ma ce l'abbiamo fatta. I ragazzi sono stati bravissimi oggi, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla subito per la bravura del loro portiere. Stasera avevo anche qualche cambio in più dalla panchina che mi ha aiutato. La squadra l'ho vista bene, sono entrati bene sia Marusic che Lukaku ma anche Lazzari e Jony avevano fatto bene”.









CHAMPIONS LEAGUE - “E' normale che ci sia grande soddisfazione. Mancano 3 partite che dobbiamo fare nel migliore dei modi. Ho un gruppo importante che quest'anno mi ha regalato una qualificazione in Champions e una Supercoppa. C'era tanta fiducia perché questa qualificazione era praticamente già arrivata prima del Covid. Cercheremo di fare bene nelle ultime partite".



LAZZARI - “Lo hanno ammonito ma secondo me non c'erano gli estremi, è un giallo pesante perché sarà squalificato”.



LUIS ALBERTO - “Nessun battibecco. Sia lui che Immobile vogliono rimanere sempre in campo perché hanno degli obiettivi personali, ma va bene così”.