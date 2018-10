Il match della Commerzbank-Arena contro l'Eintracht Frankfurt si avvicina, e Inzaghi mischia le carte della sua Lazio. Ci sarà un turnover ragionato, ma per ora il nome dei titolari non è ancora chiarissimo.



LE SCELTE – Le scelte di Inzaghi sono ancora top secret, ma si può azzardare una formazione. Nell’ormai consueto 3-5-2 in porta ci sarà Proto, nuovo acquisto, che ha già giocato contro l'Apollon. In difesa Bastos, Acerbi (presenza consecutiva numero 131) e Radu. Il difensore romeno non è al top, potrebbe slittare la data del suo rientro. In tal caso giocherà Wallace.. A centrocampo Badelj giocherà al posto di Leiva in regia, con a fianco Murgia e Milinkovic, in ballottaggio con un altro neo-acquisto, Berisha. Sulle fasce spazio a Basta e Durmisi, in avanti Correa e Caicedo.