Simone Inzaghi martella i suoi uomini dal primo allenamento del ritiro della Lazio. Esercitazioni sul possesso palla: 'Mi raccomando la gestione del pallone. Non voglio vedere errori. Se l’avversario non vi pressa, aspettate', ripete il tecnico. Così si legge nell'edizione odierna de Il Messaggero. L’umore tra i giocatori è alto. C’è voglia di ricominciare. 'Appena perdete la palla, il primo pensiero deve essere riconquistarla'. In partitella nessuno vuole perdere: 'Non andiamo a casa finché non fate gol', l’avviso del mister. La rete non arriva, fischio finale. Qualcuno mugugna: vorrebbe giocare di più. Pronta la risposta dell’allenatore: 'Avevo detto due tempi da 10 minuti e li abbiamo fatti da 17… Poi se mi si fa male qualcuno…'.