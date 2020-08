'Il gol è valido solo se tutta la squadra è nella metà campo avversari'». Le indicazioni di Simone Inzaghi riecheggiano per lo stadio Zandegiacomo. Seduta pomeridiana nel ritiro di Auronzo. Così riporta l'edizione odierna de Il Messaggero. Partitella in famiglia. C’è anche il nuovo acquisto Escalante. L’obiettivo è fare gol e tenere la squadra compatta. Rocchini, uno dei collaboratori del tecnico, chiede ai difensori di salire. 'Ace (Acerbi, ndr), porta su la linea, portali in fuorigioco', l’invito rivolto al centrale. Occhio anche alle diagonali di Kiyine, mentre Parolo gioca con il polpaccio destro fasciato.