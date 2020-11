Si è concluso l'allenamento pomeridiano della Lazio. I biancocelesti hanno portato termine una seduta tattica considerando che si è all'antivigilia della sfida contro il Crotone. Sfida alla quale per la gioia di Inzaghi e del popolo biancoceleste potrà partecipare Immobile. Questa mattina l'attaccante biancoceleste ha superato le visite di idoneità per tornare ad allenarsi.



PRIME PROVE TATTICHE - Tra i pali toccherà ovviamente a Reina. Davanti a lui quest'oggi provati Patric, Hoedt e Radu, ovviamente in attesa di Acerbi. Si passa così al centrocampo con Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto e Fares. In seguito Inzaghi ha affidato la casacca a Cataldi, Andreas Pereira e Lulic al posto di Leiva, Parolo e Fares. Infine in attacco schierati Caicedo e Immobile. L'ecuadoregno non ha poi effettuato la partitella finale.



DIFFERENZIATI E ASSENTI - Lavoro differenziato per Escalante sul campo adiacente a quello centrale. Stesso discorso per Akpa Akpro e Correa. Questi ultimi hanno iniziato l’allenamento in gruppo, ma poi sono stati guidati in un’esercitazione atletica da parte del prof Ripert. Tra gli assenti figuravano Milinkovic bloccato in Serbia per il Covid-19, Strakosha isolato nella sua abitazione, i nazionali Acerbi, Marusic, Muriqi e Alia, e infine Luiz Felipe. Il brasiliano continua a non vedersi dalle parti di Formello.