Mercato sotto esame in casa Lazio, di nuovo: a parte Bobby Adekanye, contro il Celtic Inzaghi rimetterà in campo i nuovi, per un nuovo, fondamentale test. Sarà uno scontro diretto praticamente per il passaggio del turno, il Celtic Park sarà una bolgia: eppure Inzaghi lascerà probabilmente in panca Ciro Immobile, facendo spazio a Correa e Caicedo.



FORMAZIONE LAZIO - Inzaghi darà dunque una nuova chance a Vavro: il difensore più caro dell'era Lotito giocherà al centro, sarà dirottato Acerbi a sinistra, con Bastos a destra. Patric e Cataldi, come riporta il Messaggero, che pure avrebbero meritato una chance dopo il match contro l'Atalanta, partiranno dalla panchina. A fianco di Leiva e Milinkovic ci sarà Parolo, con Lazzari recuperato a destra. Jony vorrebbe provare ad insidiare Lulic a sinistra: un altro volto nuovo che potrebbe scendere in campo.