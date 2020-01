Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio nel derby contro la Roma: “Se mi aspettavo di più? Penso di sì per come avevamo abituato i nostri tifosi, ma dall’altra parte c’è sempre una squadra. La Roma ha fatto meglio di noi e ci teniamo stretti questo punto sofferto. È stato simile all’andata. La Roma ha fatto una grande partita, noi invece abbiamo sbagliato molto. A volte bisogna riconoscere i meriti degli avversari. Tecnicamente abbiamo sbagliato tanto in diversi elementi, la Roma ha organizzato una partita intensa. Potevamo fare meglio, mi aspettavo di più. Ora dobbiamo recuperare energie e giocatori sperando che qualcuno non si debba fermare di nuovo perché ci aspettano diciotto finalissime. Siamo arrivati a questa partita con Luis Alberto e Correa non al meglio. Luis si toccava la gamba già a inizio ripresa e avrei voluto toglierli contemporaneamente, ma avevo già fatto un cambio e mancavano ancora venti minuti. Gli ultimi due allenamenti li avevano fatti nel migliore dei modi. Se Luis Alberto è arrabbiato comunque farà di tutto per vincere la prossima partita”.