Simone, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Milan: "Sarà una partita difficile, loro hanno problemi di formazione ma scenderanno in campo in 11 come noi.. È uno scontro diretto. Abbiamo Leiva sicuramente out per il Milan e per la trasferta di Cipro, l'obiettivo è averlo per Verona. Durmisi si è allenato oggi dopo qualche giorno di stop, Caicedo ha fatto l'intero allenamento stamattina, ieri ne aveva fatto mezzo. Badelj sta bene, non l'ho avuto nella settimana di sosta perché è stato chiamato dalla Croazia, ma si è allenato bene come Cataldi, sceglierò domani dopo la rifinitura".. Caicedo l'ho recuperato nell'ultimo giorno e mezzo, ho tanti giocatori d'attacco ed è un grandissimo vantaggio. Non è un problema chi schierare, un allenatore è contento quando ha l'imbarazzo della scelta. Correa è una risorsa, un giocatore importante, a Sassuolo come a Parma non ci ha fatto vincere per un soffio., a Reggio Emilia ha fatto riscontrare buoni dati, spero che tutti possano fare una grande partita"."Sono un grande appassionato di rugby, è bello avere a Roma una partita come Italia-All Blacks. La preoccupazione è sul campo, solo che noi e la Roma abbiamo tante partite di coppa e campionato. Il manto erboso è peggiorato rispetto a quando giocavo io, meritiamo un impianto migliore. Il terreno di gioco negli ultimi ha avuto qualche problema, contro la Spal già è successo. Il rugby a Roma è un vanto, speriamo che gli addetti facciano sì che ci sia un ottimo campo per noi e il Milan, è una grande partita e serve un bel terreno di gioco per un grande spettacolo".